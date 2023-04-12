ÖSYM YÖKDİL sonuçları hangi gün, saat kaçta açıklanacak? 2023 YÖKDİL/1 sonuç sorgulama ekranı!

YÖKDİL sınav sonucu öğrenme ekranı! YÖKDİL sonucu sorgulama ekranı için adayların gözü kulağı ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi.ÖSYM tarafından YÖKDİL sonuçları değerlendirmelerinde adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacak. YÖKDİL sonuçları ne zaman hangi tarihte açıklanacak?