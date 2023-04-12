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ÖSYM YÖKDİL sonuçları hangi gün, saat kaçta açıklanacak? 2023 YÖKDİL/1 sonuç sorgulama ekranı!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.04.2023
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ÖSYM YÖKDİL sonuçları hangi gün, saat kaçta açıklanacak? 2023 YÖKDİL/1 sonuç sorgulama ekranı!

YÖKDİL sınav sonuçları için tarih belli oldu. Yapılan değerlendirmelerin ardından sınava giren adaylar, YÖKDİL sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin internet adresinden öğrenebilecekler. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? YÖKDİL sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, YÖKDİL sonucu sorgulama ekranı

YÖKDİL sınav sonucu öğrenme ekranı! YÖKDİL sonucu sorgulama ekranı için adayların gözü kulağı ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi.ÖSYM tarafından YÖKDİL sonuçları değerlendirmelerinde adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacak. YÖKDİL sonuçları ne zaman hangi tarihte açıklanacak?

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre YÖKDİL sonuçları 14 Nisan 2023 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

YÖKDİL SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

Cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.

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