20 bin öğretmen atamasında yeni gelişme! Tercih süreci 20 Kasım’da sona eriyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "20 bin öğretmen atamamız için tercih sürecimiz başlıyor. Kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamalar, öğretmen adaylarımızın tercih ekranında yer alacaktır. Tercih başvuru süreci 20 Kasım saat 16:00'da sona erecektir" dedi.

Bakan Tekin'in sosyal medya X platformu paylaşımı (Ekran alıntısı)

Milli Eğitim Bakanı Tekin, sosyal medya hesabından 20 bin öğretmen atamasına ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Tekin atamaya ilişkin, "Kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamalar, öğretmen adaylarımızın tercih ekranında yer alacaktır. Tercih başvuru süreci 20 Kasım saat 16:00'da sona erecektir. Öğretmen adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.