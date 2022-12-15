Adalet Bakanlığı arabuluculuk sınav sonuç tarihi! 2022 Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman, tarih belli oldu mu?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Arabuluculuk sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Binlerce aday sınav arabuluculuk sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, Arabuluculuk Sınavı sonucu ne zaman açıklanacak? Arabuluculuk sınavı nedir? İşte konu hakkına tüm merak edilenler...

ARABULUCULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Arabuluculuk sınavı sonrasında sonuçların açıklanacağı tarih açıklandı. ÖSYM sınav takvimine göre; Arabuluculuk sonuçları 4 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak.