AÖL sınavları ne zaman, ayın kaçında yapılacak? Açık Öğretim Lisesi 2021 sınavları online, yüz yüze mi olacak?
AÖL sınavları ne zaman, ayın kaçında yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AÖL 2021 sınav takvimi daha önceden yayınlanmıştı. Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin sona ermesinin ardından öğrenciler AÖL sınav tarihlerini de araştırmaya başladı. İşte, AÖL sınavları ne zaman, ayın kaçında yapılacak? Açık Öğretim Lisesi 2021 sınavları online, yüz yüze mi olacak?
AÖL sınavları ne zaman, ayın kaçında yapılacak? Açık Öğretim Lisesi 2021 sınavları online, yüz yüze mi olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı son açıklamada Açık Öğretim Lisesi 2021-2022 eğitim öğretim yılı ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihlerinin 20 Ekim 2021 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. İşte, AÖL sınavları ne zaman, ayın kaçında yapılacak? Açık Öğretim Lisesi 2021 sınavları online, yüz yüze mi olacak?
AÖL SINAVI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem sınavları 4-5 Aralık tarihlerinde yapılacak.
AÖL SINAVLARI ONLİNE MI?
Pandemi koşullarının, aşılama oranındaki artış dolayısıyla hafiflemesi ve okulların yüz yüze eğitime açılma kararının alınması dolayısıyla önümüzdeki dönem içerisinde sınavların yüz yüze gerçekleşme beklentisi bulunuyor. Ancak nihai karar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklama ile netlik kazanacak.
KAYIT YENİLEME SONA ERİYOR!
2021 - 2022 eğitim öğretim yılı ilk kayıt ve kayıt yenileme iş ve işlemleri 20 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar uzatıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL sınavları ne zaman, ayın kaçında yapılacak? Açık Öğretim Lisesi 2021 sınavları online, yüz yüze mi olacak?
- Derdi tasayı peşine taktı! Akif için çember daralıyor! Kardeşlerim 26. yeni bölüm fragmanı...
- Bekçilik başvurusu başladı mı, ne zaman? Bekçilik alımı hangi illere yapılacak? Maaşları ne kadar?
- 2 bin 500 Euro maaş fırsatı! Almanya kadın erkek 10 bin işçi alımı! Başvurular ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak 2021? EDHO 7. sezon bu hafta başlayacak mı?
- Emekliye görülmemiş ek zam müjdesi! SSK ve Bağ-Kur emeklilerin ödemelerinde artış! Enflasyon rakamları...
- Borçlar bertaraf edilecek! Yeni evleneceklere müjde geldi! 11 bin TL devlet tarafından veriliyor...
- PTT üzerinden anında alabilirsiniz! ASHB 700 TL gıda yardımı var mı, olacak mı? Gıda yardımı başvuru şartları...
- Emeklilikte Yaşa Takılanlar son gelişmeler: 5 ayrı formül masaya geldi! Kısmi emeklilik, EYT, Almanya ve Finlandiya sistemi...
- Bir Zamanlar Çukurova Demir neden ayrıldı? Bir Zamanlar Çukurova Demir geri dönecek mi?
- Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Ziraat Bankası ve Halkbank'tan bütçeye uygun 2+1, 3+1 evler! 80.000 ile 300.000 TL arasında...
- Osman Kavala olayı nedir? Osman Kavala kimdir, neden tutuklu? 10 büyükelçi skandalı...