AÖL sınavları ne zaman, ayın kaçında yapılacak? Açık Öğretim Lisesi 2021 sınavları online, yüz yüze mi olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı son açıklamada Açık Öğretim Lisesi 2021-2022 eğitim öğretim yılı ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihlerinin 20 Ekim 2021 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. İşte, AÖL sınavları ne zaman, ayın kaçında yapılacak? Açık Öğretim Lisesi 2021 sınavları online, yüz yüze mi olacak?

AÖL SINAVI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem sınavları 4-5 Aralık tarihlerinde yapılacak.