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AÖL sınavları ne zaman, ayın kaçında yapılacak? Açık Öğretim Lisesi 2021 sınavları online, yüz yüze mi olacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.10.2021
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AÖL sınavları ne zaman, ayın kaçında yapılacak? Açık Öğretim Lisesi 2021 sınavları online, yüz yüze mi olacak?

AÖL sınavları ne zaman, ayın kaçında yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AÖL 2021 sınav takvimi daha önceden yayınlanmıştı. Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin sona ermesinin ardından öğrenciler AÖL sınav tarihlerini de araştırmaya başladı. İşte, AÖL sınavları ne zaman, ayın kaçında yapılacak? Açık Öğretim Lisesi 2021 sınavları online, yüz yüze mi olacak?

AÖL sınavları ne zaman, ayın kaçında yapılacak? Açık Öğretim Lisesi 2021 sınavları online, yüz yüze mi olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı son açıklamada Açık Öğretim Lisesi 2021-2022 eğitim öğretim yılı ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihlerinin 20 Ekim 2021 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. İşte, AÖL sınavları ne zaman, ayın kaçında yapılacak? Açık Öğretim Lisesi 2021 sınavları online, yüz yüze mi olacak?

AÖL SINAVI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem sınavları 4-5 Aralık tarihlerinde yapılacak.

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI?

Pandemi koşullarının, aşılama oranındaki artış dolayısıyla hafiflemesi ve okulların yüz yüze eğitime açılma kararının alınması dolayısıyla önümüzdeki dönem içerisinde sınavların yüz yüze gerçekleşme beklentisi bulunuyor. Ancak nihai karar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklama ile netlik kazanacak.

KAYIT YENİLEME SONA ERİYOR!

2021 - 2022 eğitim öğretim yılı ilk kayıt ve kayıt yenileme iş ve işlemleri 20 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar uzatıldı.

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