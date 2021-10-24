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Gözler o tarihte! KYK burs başvurusu ne zaman? 2021-2022 KYK burs başvurusu bu hafta açılacak mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.10.2021
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Gözler o tarihte! KYK burs başvurusu ne zaman? 2021-2022 KYK burs başvurusu bu hafta açılacak mı?

KYK burs başvurusu ne zaman? 2021-2022 KYK burs başvurusunun ne zaman başlayacağı merak edilen konulardan birisi. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından her yıl binlerce öğrenciye geri ödemesiz burs veriliyor. Üniversite öğrencilerinin gelir durumuna göre verilen bursu almak için başvuru yapmak gerekiyor. Bu yılki başvurular için gözler kurumdan yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki; 2021-2022 KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? Bir öğrenci aynı anda hem burs hem de kredi alamayacak.

2021-2022 KYK burs başvurusu ne zaman? Kredi ve Yurtlar Kurumu'na burs başvurusunda bulunmak isteyen yüzbinlerce öğrenci, başvuru tarihlerinin başlayıp başlamadığını merak ediyor. Başvurular E-Devlet sistemi üzerinden alınacak. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilecek. Geçtiğimiz yıl başvurular Ekim ayının son günlerinde başlamıştı. Bu hafta başvuruların alınabileceği tahminler arasında yer alıyor.

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Geçtiğimiz yıl başvurular 28 Ekim tarihinde başlamış ve 3 Kasım'da sona ermişti. Bu yıl da benzer bir uygulamanın olacağı tahmin ediliyor. Burs başvurusunun bu hafta veya gelecek hafta alınabileceği düşünülüyor.

KYK'DAN AÇIKLAMA

Öğrencilerin KYK ve burs başvuru tarihi sorularına yanıt veren KYK Destek hesabı, şu ifadelere yer veriyor;

"Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz."

BURSTAN YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER,

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, burstan yararlanamazlar.

BURSTAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER,

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez),

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir,

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

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