AÖF GEÇME NOTU HESAPLAMA: 2022 AÖF ders geçme notu kaç? Sınav puanı nasıl hesaplanır?

AÖF ders geçme notu kaç? sorusu ara sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı.Vize sınav sonuçları nedeniyle öğrenciler sınav değerlendirme ve not sistemini merak ediyor. Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi (AÖF) güz dönemi ara sınavları 10-11 Aralık tarihlerinde üç oturumda tamamlanmıştı.Peki,AÖF ders geçme notu kaç? Sınav puanı nasıl hesaplanır? İşte, cevabı...

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır.



"Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar dersleri, uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 35'tir.



Başarı Notu Alt Sınır Değeri (35) DD harf notu alt sınır değeri olarak kullanılır.