AÖF GEÇME NOTU HESAPLAMA: 2022 AÖF ders geçme notu kaç? Sınav puanı nasıl hesaplanır?
Açık öğretim Fakültesi Güz dönemi ara sınavları 19 Aralık (bugün) itibarıyla açıklandı. 10-11 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen ara sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından dönem sonu sınavına girecek olan öğrenciler, ders notu hesaplamalarına başladı. Peki,AÖF ders geçme notu kaç? Sınav puanı nasıl hesaplanır? İşte, cevabı...
AÖF ders geçme notu kaç? sorusu ara sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı.Vize sınav sonuçları nedeniyle öğrenciler sınav değerlendirme ve not sistemini merak ediyor. Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi (AÖF) güz dönemi ara sınavları 10-11 Aralık tarihlerinde üç oturumda tamamlanmıştı.Peki,AÖF ders geçme notu kaç? Sınav puanı nasıl hesaplanır? İşte, cevabı...
AÖF GEÇME NOTU KAÇ?
Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır.
"Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar dersleri, uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 35'tir.
Başarı Notu Alt Sınır Değeri (35) DD harf notu alt sınır değeri olarak kullanılır.
AÖF PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR, ÇAN EĞRİSİ VAR MI?
Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.
İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde ise ara sınav notunun %40'ı, dönem sonu sınav notunun %60'ı alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.
Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların "Başarı Notu"na katkısı; ara sınav notunun %30'u, ödev notunun %20'si, dönem sonu sınav notunun %50'sidir. Yaz okulu sınavı sonucunda alınan notun "Başarı Notu"na katkısı %100'dür.
AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI!
AÖF sonuçları açıklandı. Anadolu Üniversitesi, Twitter üzerinden açıklamada bulundu. 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav sonuçları http://aof.anadolu.edu.tr adresinden öğrenilebilecek.
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- AÖF GEÇME NOTU HESAPLAMA: 2022 AÖF ders geçme notu kaç? Sınav puanı nasıl hesaplanır?
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