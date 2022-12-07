2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak? Arabuluculuk sınavı ne zaman açıklanacak?
Adalet Bakanlığı ile ÖSYM aracılığı tarafından gerçekleştirilen Arabuluculuk sınavı bu yıl 4 Aralık'ta uygulandı. Sınavda 60 çoktan seçmeli soru soruldu. Sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılacak. ÖSYM tarafından sınava ait soru ve cevaplar erişime açıldı. Şimdi ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, Arabuluculuk sınavı ne zaman açıklanacak? 2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak? İşte cevaplar...
Arabuluculuk sınavı ne zaman açıklanacak? 2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculık sınavı 4 Aralık'ta gerçekleştirildi. Sınav sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak. Sınavda 70 ve üzeri puan alan adayların sonuç bilgisinde "Başarılı", 70 puanın altında puan alan adayların Sınav Sonuç Belgesinde ise "Başarısız" ibaresi yazılacak. Peki, Arabuluculuk sınavı ne zaman açıklanacak? 2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak? İşte haberin detayları...
ARABULUCULUK SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre, 2022 Arabuluculuk sınavı sonuçları 4 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.
4) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak,
SINAVININ GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?
Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;
• Sınava, atandığı salon/sırada girmesi,
• Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,
• Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,
• Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,
• Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,
• Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,
• Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.
Belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayların sınavları, sınav tutanakları ve kamera kayıtları incelenerek geçersiz sayılır. Sınav tutanaklarında herhangi bir kayıt veya tespit olmaması, kamera kayıtlarının incelenmesi neticesi tespit edilen kural dışı davranışlar sebebiyle adayın sınavının geçersiz sayılmasına engel teşkil etmez. Sınav görevlisinin kusur veya ihmali söz konusu olduğunda kamera kayıtları esas alınır. Kusur veya ihmali bulunan sınav görevlileri hakkında ilgili mevzuat doğrultusunda ayrıca işlem yapılır.
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