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DGS başvuruları ne zaman yapılacak? DGS 2022 başvuruları ne zaman başlıyor? İşte tarihler...

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Giriş Tarihi: 15.02.2022
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DGS başvuruları ne zaman yapılacak? DGS 2022 başvuruları ne zaman başlıyor? İşte tarihler...

DGS başvuruları ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. DGS başvuruları için milyonlarca öğrenci başvuru sürecine dair ayrıntıları bilmek istiyor. Şubat ayı ile birlikte DGS başvuruları hakkında yapılan aramalar hız kazandı. İşte, DGS başvuruları ne zaman yapılacak? DGS 2022 başvuruları ne zaman başlıyor? İşte tarihler...

DGS başvuruları ne zaman yapılacak? DGS 2022 başvuruları ne zaman başlıyor? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2 yıllık ön lisans programlarını bitirmiş olan kişiler, bölümlerini 4 yıllığa tamamlamak istedikleri takdirde DGS sınavına girebilirler. İşte, DGS başvuruları ne zaman yapılacak? DGS 2022 başvuruları ne zaman başlıyor? İşte tarihler...

DGS'YE KİMLER KATILABİLİR?

Dikey geçiş için başvuracak adaylarda, 2 yıllık lisans programlarını 4 yıllığa tamamlamak isteyen, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olma şartı aranmaktadır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuruda DGS'ye başvurabilirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denklik belgesi kabul edilen adaylar da Dikey Geçiş Sınavı DGS'ye başvurabilmektedirler. DGS başvuruları elektronik ortamda yapılabildiği gibi öğrenciler bizzat ÖSYM bürolarına gidip de başvurularını yapabilirler. Adayların izleyeceği yollar ÖSYM tarafından her yıl açıklanan kılavuzda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvuru süreci ise 13-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.

2022 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS 2022, 3 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşecek. Sonuçlar ise 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.

DGS'YE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

DGS'ye girmek isteyen adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilirler.

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