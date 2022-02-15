DGS başvuruları ne zaman yapılacak? DGS 2022 başvuruları ne zaman başlıyor? İşte tarihler...

DGS'YE KİMLER KATILABİLİR?

Dikey geçiş için başvuracak adaylarda, 2 yıllık lisans programlarını 4 yıllığa tamamlamak isteyen, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olma şartı aranmaktadır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuruda DGS'ye başvurabilirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denklik belgesi kabul edilen adaylar da Dikey Geçiş Sınavı DGS'ye başvurabilmektedirler. DGS başvuruları elektronik ortamda yapılabildiği gibi öğrenciler bizzat ÖSYM bürolarına gidip de başvurularını yapabilirler. Adayların izleyeceği yollar ÖSYM tarafından her yıl açıklanan kılavuzda ayrıntılı olarak yer almaktadır.