KYK BURS BAŞVURU EKRANI: 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? BAŞVURU TAKVİMİ!
KYK burs başvuru nasıl yapılır? 2022-2023 KYK burs başvuruları başladı. Üniversite öğrencilerinin heyecanla beklediği burs ve kredi başvuruları bugünden itibaren yapılabilecek. GSB'den yapılan açıklamada, başvuruların biteceği tarih de duyuruldu. KYK burs ve kredi başvuru sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Peki, KYK burs başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları son gün ne zaman? e-Devlet burs başvuru nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? 2022-2023 KYK burs başvurusu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Üniversite öğrencilerine yönelik sağlanan burs ve kredi imkanından faydalanmak isteyenler, başvuru sürecine ilişkin detayları araştırmaya başladı. GSB'den yapılan açıklama ile detaylar belli oldu. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları son gün ne zaman? e-Devlet burs başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları 15 - 17 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Aşağıdaki linke tıklayarak doğrudan başvuru sayfasına ulaşabilirsiniz.
KYK BURS VE KREDİ NE ZAMAN YATAR?
KYK kredi ve burs ödemeleri, TC kimlik numarasının son rakamına göre yapılıyor. Ödeme günleri ise şöyle:
Son rakamı 0 olan kişiler: Ayın 6. günü
Son rakamı 2 olan kişiler: Ayın 7. günü
Son rakamı 4 olan kişiler: Ayın 8. günü
Son rakamı 6 olan kişiler: Ayın 9. günü
Son rakamı 8 olan kişiler: Ayın 10. günü
İlk defa burs/kredi alacak öğrencilerin taahhütnamelerini nasıl ve ne zaman düzenlemeleri gerekmektedir?
Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.
KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?
Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.
BURS/KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
AÇIK ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ BURS/KREDİ ALABİLİR Mİ?
Yalnızca örgün öğretim öğrencilerine kredi/burs verilmektedir.
KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?
• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma,
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
• Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Bakanlığa bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alınması,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.
BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?
• Başarısız olma,
• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Bakanlığa bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alma,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.
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