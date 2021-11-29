KYK burs ve kredi sonuçları ne oldu? Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından 2021-2022 burs ve kredi başvuruları alındı. Burs ya da kredi imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. KYK burs ve kredi ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 29 Kasım KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar henüz açıklanmadı. Bir önceki başvuru takvimine göre; 2020 yılı burs başvuruları 28 Ekim - 8 Kasım 2020 tarihlerinde alınmış sonuçlar 29 gün sonra yani 7 Aralık 2020 tarihinde açıklanmıştı. Buna göre, 10 Kasım'da sona eren 2021 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının aralık ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak.