AÖL sınav tarihleri ne zaman, tarih açıklandı mı? 2021 Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi?
AÖL sınav tarihleri ne zaman, tarih açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Lisesi öğrencisi binlerce vatandaşımızın gözü AÖL 1. dönem sınavları tarihlerimde. Konuya ilişkin her gün araştırma yapmayı sürdüren öğrenciler, AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak sorularının cevaplarını aramaya devam ediyor. İşte, AÖL sınav tarihleri ne zaman, tarih açıklandı mı? 2021 Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi?
AÖL sınav tarihleri ne zaman, tarih açıklandı mı? 2021 Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖL sınav tarihleri merak konusu olmaya devam ediyor. Açık Lise öğrencileri, büyük bir merakla 1. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. İşte, AÖL sınav tarihleri ne zaman, tarih açıklandı mı? 2021 Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi?
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
2021 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek. Ancak sınavın tarihi ile ilgili güncel bir duyuru yayınlanmadı.
SINAVLAR ONLİNE MI?
Pandemi koşullarının, aşılama oranındaki artış dolayısıyla hafiflemesi ve okulların yüz yüze eğitime açılma kararının alınması dolayısıyla önümüzdeki dönem içerisinde sınavların yüz yüze gerçekleşme beklentisi bulunuyor. Ancak nihai karar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklama ile netlik kazanacak.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması 1 Aralık 2021 Çarşamba olarak duyuruldu.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ DİPLOMASI NASIL ALINIR?
AÖL diplomaları Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri aracılığı ile alınıyor. Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.
Şayet öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.
Mezun olan öğrenciler geçici mezuniyet belgelerini bağlı oldukları Halk Eğitim Merkezlerinden alabilirler.
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