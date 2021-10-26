AÖL sınav tarihleri ne zaman, tarih açıklandı mı? 2021 Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖL sınav tarihleri merak konusu olmaya devam ediyor. Açık Lise öğrencileri, büyük bir merakla 1. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. İşte, AÖL sınav tarihleri ne zaman, tarih açıklandı mı? 2021 Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi?

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

2021 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek. Ancak sınavın tarihi ile ilgili güncel bir duyuru yayınlanmadı.