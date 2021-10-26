ÖSYM DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan DGS ek tercih işlemlerinin ardından sonuçlar için bekleyiş başladı. Lisans programlarına kayıt yapabilmek için sonuçların açıklanacağı tarihi bekleyen öğrenciler, ÖSYM'den yapılan açıklamalara kilitlendi. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ÖSYM DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? 2021 DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, DGS ek tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Bir önceki dönem yerleştirmelerine baktığımızda sonuçların tercihlerin tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklandığı görülüyor. Buna göre, 2021 DGS ek tercih sonuçlarının da önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Tarihler tahmini olup resmi açıklamayı beklemekte fayda var. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.