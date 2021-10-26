ÖSYM DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? 2021 DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?
Lisans programlarına geçiş yapacak olan öğrencilerin heyecanla beklediği DGS ek tercih sonuçlarında son durum nedir? 2021 DGS ek tercih işlemleri 15-21 Ekim tarihleri arasında alındı. Ekim ayının bitmesine kısa süre kala gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Öğrenciler ÖSYM'den gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, ÖSYM DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? 2021 DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...
ÖSYM DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan DGS ek tercih işlemlerinin ardından sonuçlar için bekleyiş başladı. Lisans programlarına kayıt yapabilmek için sonuçların açıklanacağı tarihi bekleyen öğrenciler, ÖSYM'den yapılan açıklamalara kilitlendi. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ÖSYM DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? 2021 DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...
DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, DGS ek tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Bir önceki dönem yerleştirmelerine baktığımızda sonuçların tercihlerin tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklandığı görülüyor. Buna göre, 2021 DGS ek tercih sonuçlarının da önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Tarihler tahmini olup resmi açıklamayı beklemekte fayda var. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
DGS EK TERCİH KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından belirlenen tarihler arasında yapılacak.
E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Ancak DGS ek yerleştirme kayıt takvimi henüz belli olmadı.
Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.
E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.
Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.
DGS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR
Tablo-1'de yer alan yükseköğretim lisans programlarını; ilgili puanı hesaplanmış, ön lisans mezuniyet alanı Tablo-2'ye uygun tüm adaylar tercih edebilecektir. Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacak.
DGS BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Eşel mobil sistemi nedir, devam edecek mi? Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş karar! Motorin ve benzin zammı...
- DJ Gezgin hangi radyoda? Müge Anlı DJ Gezgin kimdir? DJ Gezgin Mehmet Karahan kimdir, nasıl öldü?
- WhatsApp kullananlar dikkat! 1 Kasım’dan itibaren o telefonlarda çalışmayacak! Samsung, iPhone, LG, Sony…
- Pençe Yıldırım'da 1 asker şehit oldu! Şehit Yunus Emre Yalman kimdir, kaç yaşındaydı, nereli?
- ÖSYM DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? 2021 DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?
- Ev alırken en az 24 bin TL cepte olacak! Konut kredisi taksit hesaplama! 0.80 seviyesi görülebilir!
- Yargı dizisinin final iddiası şaşırttı! O sahnede kendini ele verdi! Tempo katlanarak artacak...
- Green Card başvuruları bitti mi, ne zaman sona erecek? Green Card'a nasıl başvurulur, şartları neler? İşte detaylar...
- AÖL sınav tarihleri ne zaman, tarih açıklandı mı? 2021 Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi?
- KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? Ek tercih KYK yurt başvuruları ne zaman 2021? Gözler açıklamada...
- Derin Futbol ne zaman, hangi kanalda? Beyaz Futbol bugün var mı, saat kaçta?
- Araba almak isteyene bal gibi fırsat! Ekim sonunda yerle yeksan olacak! Yeni Taliant, Yeni Clio, ZOE ve Megane Sedan...