MEB’den lise öğrencileri için yeni proje

Buna göre, lise 9, 10, 11. ve 12. sınıflarda Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe derslerine yönelik konu tekrarlarının ve örnek yazılı soru çözümlerinin yer aldığı videolar, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün resmi Youtube kanalı ve "ogmmateryal" web sitesi üzerinden yarın saat 17.30'dan itibaren yayımlanacak.