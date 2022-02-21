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ALES 2022 başvuru kılavuzu yayınlandı! ALES başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.02.2022
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ALES 2022 başvuru kılavuzu yayınlandı! ALES başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

2022 ALES başvuru kılavuzu yayınlandı! ALES başvuru nasıl yapılır sorusu da yanıt buldu. ALES başvuru işlemlerini tamamlamak isteyen öğrenciler ALES başvuruları hakkında detaylı araştırma yapıyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına girmek isteyen adaylar başvurularını 21 Şubat tarihinden itibaren yapabilecekler. ALES başvuru ücreti 185 TL olarak açıklandı.

ALES başvuru nasıl yapılır? 2022 ALES başvuru kılavuzu yayınlandı ve ALES'e giriş detayları belli oldu. ALES başvuru işlemleri elektronik ortamda tammalanabilecek. Peki; ALES başvurusu nasıl yapılacak?

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1), 17 Nisan 2022 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 21 Şubat – 03 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına girmek isteyen adaylar başvurularını 21 Şubat tarihinden itibaren yapabilecekler. ALES başvuru ücreti 185 TL olarak açıklandı.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

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