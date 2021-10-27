ÖSYM duyurdu! DGS ek yerleştirme kayıtları ne zaman? 2021 DGS ek üniversite kayıtları nasıl yapılacak?

DGS ek yerleştirme kayıtları ne zaman? 2021 DGS ek tercih işlemleri 15-21 Ekim tarihleri arasında alınmış, sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başlamıştı. ÖSYM müjdeli haberi duyurarak sonuçların açıklandığını bildirdi. Şimdi ise sıra üniversite kayıtlarında. Sonuçlar ile birlikte üniversite kayıt takvimi de belli oldu. Peki, DGS ek yerleştirme kayıtları ne zaman? 2021 DGS ek üniversite kayıtları nasıl yapılacak? İşte cevaplar...

ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifreniz ile sisteme giriş yaptıktan sonra DGS ek yerleştirme sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN...

DGS EK YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt takvimi de duyuruldu. Buna göre;