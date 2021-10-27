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ÖSYM duyurdu! DGS ek yerleştirme kayıtları ne zaman? 2021 DGS ek üniversite kayıtları nasıl yapılacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.10.2021 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021
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ÖSYM duyurdu! DGS ek yerleştirme kayıtları ne zaman? 2021 DGS ek üniversite kayıtları nasıl yapılacak?

DGS ek yerleştirme kayıtları ne zaman? 15-21 Ekim'de gerçekleştirilen DGS ek tercihlerin tamamlanmasının ardından sonuçlar bugün erişime açıldı. DGS ek tercih ile yerleşen öğrenciler heyecan içinde kayıt tarihlerini araştırıyor. Konu hakkında ÖSYM'den resmi açıklama geldi. Peki, DGS ek yerleştirme kayıtları ne zaman? 2021 DGS ek üniversite kayıtları nasıl yapılacak? İşte haberin detayları...

DGS ek yerleştirme kayıtları ne zaman? 2021 DGS ek tercih işlemleri 15-21 Ekim tarihleri arasında alınmış, sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başlamıştı. ÖSYM müjdeli haberi duyurarak sonuçların açıklandığını bildirdi. Şimdi ise sıra üniversite kayıtlarında. Sonuçlar ile birlikte üniversite kayıt takvimi de belli oldu. Peki, DGS ek yerleştirme kayıtları ne zaman? 2021 DGS ek üniversite kayıtları nasıl yapılacak? İşte cevaplar...

ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifreniz ile sisteme giriş yaptıktan sonra DGS ek yerleştirme sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN...

DGS EK YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt takvimi de duyuruldu. Buna göre;

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 02-05 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 02-03 Kasım 2021 saat 23.59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

DGS NEDİR?

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir.

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