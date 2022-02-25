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Alan değişikliği atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 alan değişikliği atama sonuçları belli oldu mu?

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Giriş Tarihi: 25.02.2022
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Alan değişikliği atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 alan değişikliği atama sonuçları belli oldu mu?

2022 alan değişikliği atama sonuçları belli oldu mu? Alan değişikliği atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanların alan değişikliği takvimi açıklaması geldi. Alan değişikliği için başvurular 11 Şubat'ta sonuçlanmıştı. Peki; alan değişikliği atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Alan değişikliği atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 alan değişikliği atama sonuçları arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oluyor. Öğretmenler alan değişikiği için başvurularını 11 Şubat tarihinde tamamlamıştı. Sonuçlar, "personel.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek ve MEB tarafından tarih açıklaması geldi. Peki; alan değişikliği atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanların alan değişikliği takvimi açıklandı.

Alan değişikliği için başvurular 7-11 Şubat tarihleri arasında alındı.

Takvime göre atama sonuçları 1 Mart 2022 tarihine açıklanacak. Sonuçlar, "personel.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecektir. Görevden Ayrılma ve Göreve Başlama İşlemleri için ise 17 Haziran 2022 işaret edildi.

Atama işlemleri, başvurusu onaylananların tercihleri de dikkate alınmak suretiyle hizmetpuanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanlarının hesabında alan değişikliği önbaşvurusunun son günü esas alınacaktır. Hizmet puanlarının eşit olması durumundasırasıyla öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayanaöncelik verilecek, eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ilebelirlenecektir.

Öğretmenlikte hizmet süresinin hesabında alan değişikliği önbaşvurusunun son günü esas alınacak olup bu sürelere Bakanlığımıza bağlı resmî eğitimkurumlarında kadrolu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesikapsamında sözleşmeli statüde geçen süreler dâhil edilecektir.

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