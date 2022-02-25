Alan değişikliği atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 alan değişikliği atama sonuçları belli oldu mu?

Alan değişikliği atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 alan değişikliği atama sonuçları arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oluyor. Öğretmenler alan değişikiği için başvurularını 11 Şubat tarihinde tamamlamıştı. Sonuçlar, "personel.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek ve MEB tarafından tarih açıklaması geldi. Peki; alan değişikliği atama sonuçları ne zaman açıklanacak?