AÖL sınav tarihleri 2021: AÖL 1. dönem sınavları ne zaman, online mı? AÖL ders seçimleri ne zaman?

AÖL 1. dönem sınavları ne zaman, online mı? AÖL ders seçimleri ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açık Lise öğrencileri, büyük bir merakla 1. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı AÖL sınavları için detayları paylaştı. İşte, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman, online mı? AÖL ders seçimleri ne zaman?

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıya göre, Bakanlık bünyesinde faaliyetlerini yürüten açık öğretim okullarının 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavları 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek.