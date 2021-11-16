AÖL sınav tarihleri 2021: AÖL 1. dönem sınavları ne zaman, online mı? AÖL ders seçimleri ne zaman?
AÖL 1. dönem sınavları ne zaman, online mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Lise sınavları için takvimi duyurdu. 2021-2022 AÖL sınavlarının nasıl yapılacağı merak ediliyor. Öğrencilerin gündeminde yer alan konu hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman, online mı? AÖL ders seçimleri ne zaman?
AÖL 1. dönem sınavları ne zaman, online mı? AÖL ders seçimleri ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açık Lise öğrencileri, büyük bir merakla 1. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı AÖL sınavları için detayları paylaştı. İşte, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman, online mı? AÖL ders seçimleri ne zaman?
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıya göre, Bakanlık bünyesinde faaliyetlerini yürüten açık öğretim okullarının 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavları 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek.
AÖL SINAVLARI ONLİNE MI?
Açık Lise Sınavlarının 4 Aralık saat 09.30'dan 10 Aralık saat 23.59'a kadar çevrim içi ortamda yapılması kararı alındı. Bu kapsamda sınavlar, bu döneme mahsus çevrim içi yapılacak.
AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI DERS SEÇİMİ NE ZAMAN?
2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavları için daha önce ders seçimi yapmış olan öğrencilerin bu ders seçimlerine göre sınava katılabilmesi, yeniden ders seçimi yapmak isteyenlerin 17-30 Kasım arasında ders seçimlerini yapabilmeleri sağlanacak.
Sınavın ilk günü itibarıyla 18 yaşından gün almamış öğrenciler, mevcut ders seçme kriterleri doğrultusunda istemeleri hâlinde ders seçimi yapabilecek. 18 yaşından gün almış öğrenciler; istemeleri hâlinde dönem ve kredi sınırlaması olmaksızın haftalık ders çizelgelerinde belirtilen derslerden, varsa önce alt dönemin başarısız olunan ortak ve zorunlu derslerini, sonra birbirini takip eden ortak ve zorunlu derslerini program bütünlüğü içinde sırasıyla en fazla 20 ders olacak şekilde seçebilecek.
Açık öğretim ortaokulu öğrencileri, 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavları için tekrar ders atama işlemleri yapılmadan daha önce atanan derslerden çevrim içi sınavlara katılabilecek.
Açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesinin yüz yüze eğitim ile verilen dersleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılacak.
Öte yandan, açık öğretim okullarında mezuniyet şartlarını taşıyan ve sınava katılması gerekmeyenlerden sınav katılım ücreti ödeyen öğrenciler ile açık öğretim okulları ilk kayıt ve kayıt yenileme dönemlerinde, sınav katılım ücreti hesabına sehven para yatıranlara, ücret iadeleri yapılacak.
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