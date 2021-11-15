Başvurular sona eriyor... VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs sonuçları hangi tarihte açıklanır?

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs sonuçları hangi tarihte açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Burs başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gelecek son dakika açıklaması için meraklı bekleyiş sürüyor. İşte, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün "sıkça sorulan sorular" başlıklı bölümünde "Yükseköğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumundan (Kyk) Burs Almak Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursundan Yararlanmaya Engel Midir?" sorusuna verilen yanıtta "Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (e) fıkrasına göre kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler yükseköğrenim bursundan yararlanamaz. Bu nedenle "Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları", KYK'nın burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır. " ifadeleri yer aldı.