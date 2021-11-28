AÖL sınav tarihleri 2021-2022 açıklandı mı, belli mi? AÖL sınavları online mı, nasıl olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖL 1. dönem sınavları, binlerce açık lise öğrencisinin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Aralık ayına yaklaşılması birlikte araştırmalarına hız veren AÖL öğrencileri, 2021-2022 eğitim yılı 1. dönem sınav tarihleri hakkındaki en son gelişmelerden haberdar olmak istiyor. İşte, AÖL sınav tarihleri 2021-2022 açıklandı mı, belli mi? AÖL sınavları online mı, nasıl olacak?

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıya göre, Bakanlık bünyesinde faaliyetlerini yürüten açık öğretim okullarının 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavları 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek.