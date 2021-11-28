Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer büyük proje için tarih verdi!

BİR AYDA EN FAZLA KÜTÜPHANE AĞRI'DA KURULDU



Bir ay gibi kısa bir sürenin sonunda 5 ilde kütüphanesi olmayan okul kalmadı. Ağrı, Kırşehir, Nevşehir, Rize ve Siirt'teki tüm kütüphanelerin kurulumu tamamlandı. Bir ayda en fazla kütüphane yapılan il, 554 kütüphane ile Ağrı oldu. 280 yeni kütüphane ile Erzurum ikinci sırada, 277 yeni kütüphane ile İzmir üçüncü sırada, 246 yeni kütüphane ile Ankara dördüncü ve 240 yeni kütüphane ile Bitlis beşinci sırada yer aldı.