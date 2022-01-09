AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF final sonuçları bu akşam, hafta açıklanır mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi...

AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF final sonuçları bu akşam, hafta açıklanır mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖF güz dönemi final sınavları toplamda 4 oturumda tamamlanacak. 8-9 Ocak 2022 tarihlerinde düzenlenen sınavın ardından en merak edilen konu ise AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih oluyor. İşte, AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF final sonuçları bu akşam, hafta açıklanır mı?

SINAVLAR 9 OCAK'TA BİTİYOR

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakülteleri 2021-2022 Öğretim Yılı Final Dönemi Ara Sınavları, 08-09 Ocak tarihlerinde yapılacak.