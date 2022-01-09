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AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF final sonuçları bu akşam, hafta açıklanır mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi...

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Giriş Tarihi: 09.01.2022
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AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF final sonuçları bu akşam, hafta açıklanır mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi...

AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF final sınavları 8-9 Ocak 2022 tarihinde düzenleniyor. İlk oturumu Cumartesi günü tamamlayan adaylar ikinci oturumu da Pazar günü tamamlayacak. İşte, AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF final sonuçları bu akşam, hafta açıklanır mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi...

AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF final sonuçları bu akşam, hafta açıklanır mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖF güz dönemi final sınavları toplamda 4 oturumda tamamlanacak. 8-9 Ocak 2022 tarihlerinde düzenlenen sınavın ardından en merak edilen konu ise AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih oluyor. İşte, AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF final sonuçları bu akşam, hafta açıklanır mı?

SINAVLAR 9 OCAK'TA BİTİYOR

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakülteleri 2021-2022 Öğretim Yılı Final Dönemi Ara Sınavları, 08-09 Ocak tarihlerinde yapılacak.

Pandemi önlemlerine titizlikle dikkat edilecek sınavlarda öğrenciler, HES kodu kontrolü sonrasında sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde sınav salonuna alınacak.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF final sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Geçmiş yıllardaki örnekler baz alındığında sınav sonuçlarının iki ila üç hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor. Fakülteden sınav sonuç tarihi hakkında yeni bir bilgi gelmesi halinde güncel bilgiler haberimizde yer alacak.

AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

AÖF güz dönemi vize sonuçları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenilecek.

AÖF SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖF sou ve cevaplarının tarihi hakkında yapılan bir açıklama yok. Soru ve cevaplar genellikle 2 gün içerisinde erişime açılıyor.

AÖF GÜZ DÖNEMİ FİNALLERİ NE ZAMAN?

AÖF güz dönemi dönem sonu sınavları ise 8-9 Ocak 2022 tarihinde yapılacak.

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