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MEB yetenek sınavı sonuçları açıklandı! Asil ve yedek listeler e-Okul'da

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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MEB yetenek sınavı sonuçları açıklandı! Asil ve yedek listeler e-Okul'da

Milli Eğitim Bakanlığının 2026 yılı yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara ilişkin yerleştirme sonuçları bugün erişime açıldı. Güzel sanatlar, spor liseleri ve özel program uygulayan Anadolu imam hatip liseleri için asil ve yedek listeler e-Okul'da yayımlandı.

Yetenek sınavıyla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirme sürecinde beklenen gün geldi. Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı 2026 takvimine göre asil ve yedek yerleştirme sonuçları 13 Temmuz itibarıyla e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden ilan edildi. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte kayıt hakkı kazanan öğrenciler için kesin kayıt süreci de resmen başladı.

Asil ve yedek yerleştirme sonuçları bugün e-Okul'da yayımlandı. (Fotoğraf: A Haber)Asil ve yedek yerleştirme sonuçları bugün e-Okul'da yayımlandı. (Fotoğraf: A Haber)

ASİL VE YEDEK LİSTELER ERİŞİME AÇILDI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 yılı yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların yerleştirme sonuçlarını duyurdu. Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile musiki, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ile spor programı veya projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, sonuçlarını e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor.

Bakanlık, sonuçların yalnızca e-Okul üzerinden ilan edileceğini bildirdi. Adaylara kısa mesaj, e-posta ya da farklı bir iletişim kanalıyla ayrıca bildirim yapılmayacak.

Sonuçlar yalnızca e-Okul sistemi üzerinden görüntülenebiliyor. (Fotoğraf: A Haber)Sonuçlar yalnızca e-Okul sistemi üzerinden görüntülenebiliyor. (Fotoğraf: A Haber)

SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLİYOR?

Adaylar ve veliler, yerleştirme sonuçlarına e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden ulaşabiliyor. Sistemde öğrencinin asil ya da yedek listede yer alıp almadığı görülebiliyor.

Sonuç ekranında kayıt hakkı kazanan adayların işlemlerini belirtilen takvim içinde tamamlaması gerekiyor. Süresi içinde kayıt yaptırmayan öğrenciler kayıt haklarını kaybedecek.

YETENEK SINAVI YERLEŞTİRME SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Kayıt yaptırmayan adaylar haklarını kaybedecek. (Fotoğraf: A Haber)Kayıt yaptırmayan adaylar haklarını kaybedecek. (Fotoğraf: A Haber)

KESİN KAYITLAR BUGÜN BAŞLADI

Asil listede yer alan öğrenciler için kesin kayıt işlemleri 13-22 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayıt işlemleri, öğrencinin yerleştiği okul müdürlüğünde istenen belgelerin teslim edilmesiyle tamamlanacak. Ardından bilgiler okul yönetimi tarafından e-Okul sistemine işlenecek.

Kayıt süresini kaçıran adayların yerine boş kalan kontenjanlar ek yerleştirme döneminde değerlendirilecek.

Kesin kayıt işlemleri okul müdürlükleri tarafından yürütülecek. (Fotoğraf: A Haber)Kesin kayıt işlemleri okul müdürlükleri tarafından yürütülecek. (Fotoğraf: A Haber)

KAYIT YAPTIRANLAR LGS TERCİHİNDE BULUNABİLECEK Mİ?

Kılavuzda yer alan bilgilere göre yetenek sınavıyla bir okula kesin kayıt yaptıran öğrenciler, Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme sürecinde tercih yapamayacak. Ancak daha sonra LGS tercih hakkını kullanmak isteyen öğrencilerin önce kayıt yaptırdıkları okuldan kayıtlarını iptal ettirmeleri gerekiyor.

Ek yerleştirme döneminde en fazla 5 tercih hakkı tanınacak. (Fotoğraf: A Haber)Ek yerleştirme döneminde en fazla 5 tercih hakkı tanınacak. (Fotoğraf: A Haber)

EK YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

İlk yerleştirme ve kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılacak. Ek yerleştirme kapsamında;

  • Kesin kayıt yaptırmayan adaylardan boşalan kontenjanlar değerlendirilecek.
  • Yetenek sınavı puanı bulunan ancak herhangi bir okula yerleşemeyen adaylar yeniden sınava girmeden başvuru yapabilecek. Adaylar en fazla 5 okul veya alan tercih edebilecek.
  • Tematik spor liselerini tercih edecek adayların ilgili okulun yetenek sınavına girmiş ve başarılı olmuş olması gerekecek.

Boş kontenjanlar 14 Ağustos 2026 tarihinde e-Okul üzerinden ilan edilecek.

Boş kontenjanlar 14 Ağustos'ta e-Okul üzerinden ilan edilecek. (Fotoğraf: A Haber)Boş kontenjanlar 14 Ağustos'ta e-Okul üzerinden ilan edilecek. (Fotoğraf: A Haber)

2026 YETENEK SINAVI TAKVİMİ

İşlem Tarih
Başvurular 1-26 Haziran 2026
Yetenek sınavları 1-12 Temmuz 2026
Asil ve yedek listelerin ilanı 13 Temmuz 2026
Asil liste kesin kayıtları 13-22 Temmuz 2026
Boş kontenjanların ilanı 14 Ağustos 2026

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