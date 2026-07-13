MEB yetenek sınavı sonuçları açıklandı! Asil ve yedek listeler e-Okul'da
Milli Eğitim Bakanlığının 2026 yılı yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara ilişkin yerleştirme sonuçları bugün erişime açıldı. Güzel sanatlar, spor liseleri ve özel program uygulayan Anadolu imam hatip liseleri için asil ve yedek listeler e-Okul'da yayımlandı.
Yetenek sınavıyla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirme sürecinde beklenen gün geldi. Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı 2026 takvimine göre asil ve yedek yerleştirme sonuçları 13 Temmuz itibarıyla e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden ilan edildi. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte kayıt hakkı kazanan öğrenciler için kesin kayıt süreci de resmen başladı.
ASİL VE YEDEK LİSTELER ERİŞİME AÇILDI
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 yılı yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların yerleştirme sonuçlarını duyurdu. Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile musiki, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ile spor programı veya projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, sonuçlarını e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor.
Bakanlık, sonuçların yalnızca e-Okul üzerinden ilan edileceğini bildirdi. Adaylara kısa mesaj, e-posta ya da farklı bir iletişim kanalıyla ayrıca bildirim yapılmayacak.
SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLİYOR?
Adaylar ve veliler, yerleştirme sonuçlarına e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden ulaşabiliyor. Sistemde öğrencinin asil ya da yedek listede yer alıp almadığı görülebiliyor.
Sonuç ekranında kayıt hakkı kazanan adayların işlemlerini belirtilen takvim içinde tamamlaması gerekiyor. Süresi içinde kayıt yaptırmayan öğrenciler kayıt haklarını kaybedecek.