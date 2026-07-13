MEB yetenek sınavı sonuçları açıklandı! Asil ve yedek listeler e-Okul'da

Yetenek sınavıyla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirme sürecinde beklenen gün geldi. Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı 2026 takvimine göre asil ve yedek yerleştirme sonuçları 13 Temmuz itibarıyla e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden ilan edildi. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte kayıt hakkı kazanan öğrenciler için kesin kayıt süreci de resmen başladı.

Asil ve yedek yerleştirme sonuçları bugün e-Okul'da yayımlandı. (Fotoğraf: A Haber)

ASİL VE YEDEK LİSTELER ERİŞİME AÇILDI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 yılı yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların yerleştirme sonuçlarını duyurdu. Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile musiki, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ile spor programı veya projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, sonuçlarını e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor.

Bakanlık, sonuçların yalnızca e-Okul üzerinden ilan edileceğini bildirdi. Adaylara kısa mesaj, e-posta ya da farklı bir iletişim kanalıyla ayrıca bildirim yapılmayacak.