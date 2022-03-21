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AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Açık Lise sonuçları sorgulama ekranı açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.03.2022
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AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Açık Lise sonuçları sorgulama ekranı açıklandı mı?

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 2.dönem Açık Lise sınav sonuçları katılımcılar tarafından uzun bir süredir bekleniyor. Daha önce yapılan sınavın sonuçları 10 gün içerisinde erişime açılmıştı. İşte, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Açık Lise sonuçları sorgulama ekranı açıklandı mı?

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Açık Lise sonuçları sorgulama ekranı açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 1-10 Mart 2022 tarihleri arasında online olarak düzenlenen Açık Lise 2.dönem sınavları sonrası AÖL sonuçlarının açıklanması bekleniyor. İşte, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Açık Lise sonuçları sorgulama ekranı açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen açık lise sınavlarının sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamaları yakından takip ediliyor. Binlerce AÖL'lü 2. dönem sınav sonuçları ile sorumlu olduğu dersleri geçip geçmediğini öğrenecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Açık lise 2. Dönem sınavlarına ilişkin sonuçların erişime açılması halinde haberimizin içeriğine erişim linki ekleyeceğiz. AÖL sonuçlarının 20 Mart'a kadar açıklanması bekleniyor.

Açık lise sınavının sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresinden açıklanacak.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sonuçları değerlendirmelerin ardından açıklanacak. Söz konusu sınavın sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.

AÖL SINAVI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

1. Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

3. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

4. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

5. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekiyor.

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