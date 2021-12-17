Açık öğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 1. dönem açık öğretim sınavları tamamlandı. Koronavirüs salgını nedeniyle online yapılan açık öğretim 1. dönem sınavlarının sonuçları için araştırmalar sürüyor. Sınava katılan binlerce öğrenci MEB'den gelecek açıklamalara kilitlendi. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 açık öğretim 1. dönem sınav sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte son gelişmeler...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 1. dönem sınav sonuçları için resmi olarak henüz tarih belirlenmedi. Ancak, bir önceki online sınavlara baktığımızda, sınavın tamamlanmasının ardından sonuçların 15 gün içerisinde açıklandığı görülüyor. Buna göre, sınav sonuçların önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.