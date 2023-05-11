12 Mayıs tatil mi, Cuma günü okul var mı? 14 Mayıs seçim öncesi okullar tatil mi, seçim tatili kaç gün olacak? MEB duyurusu!

"12 Mayıs Cuma günü okullar tatil olacak mı?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine sayılı günler kala okulların ne zaman tatil olduğu merak konusu olmaya başladı. Peki, 12 Mayıs tatil mi, okullar var mı? Seçim tatili kaç gün sürecek? İşte Milli Eğitim Bakanı Özer'in son dakika duyurusu!