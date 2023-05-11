12 Mayıs tatil mi, Cuma günü okul var mı? 14 Mayıs seçim öncesi okullar tatil mi, seçim tatili kaç gün olacak? MEB duyurusu!
14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sayılı günler kala, öğrenci ve öğretmenler tatil tarihini araştırmaya başladı. 12 Mayıs Cuma günü okulların tatil olup olmadığı merak konusu oluyor. Peki, 12 Mayıs yarın okul var mı? Seçimden önce okullar tatil olacak mı? İşte, MEB Başkanı Bakan Özer'in açıklaması!
"12 Mayıs Cuma günü okullar tatil olacak mı?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine sayılı günler kala okulların ne zaman tatil olduğu merak konusu olmaya başladı. Peki, 12 Mayıs tatil mi, okullar var mı? Seçim tatili kaç gün sürecek? İşte Milli Eğitim Bakanı Özer'in son dakika duyurusu!
12 MAYIS CUMA OKULLAR TATİL Mİ?
Cuma günü okulların tatil olması konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi.
15 MAYIS 2023 OKULLAR TATİL Mİ?
14 Mayıs Pazar günü oy verme işlemleri Pazar günü saat 08:00'de başlarken saat 17.00'da oy verme sona erecek. Seçimler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yapılacak.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 7 Mayıs Pazar günü gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
SEÇİM SONRASI OKULLAR KAÇ GÜN TATİL?
Bakan Özer'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ertesi günü eğitim öğretime 1 gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız."
Okullar 3 gün tatil olmuş olacak. Öğrenciler, 16 Mayıs Salı günü eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SGK'dan vatandaşlara MAAŞ DESTEĞİ! Başvurana 12 ay boyunca 13.050 TL verilecek! Dilekçe detayları...
- AÖL SINAV SONUÇLARI MEB sorgulama ekranı! AÖL 2. dönem sonuçları açıklandı mı? Açık Lise öğrenci girişi!
- İSTANBUL ATAŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI 2023! 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları İstanbul oy oranları!
- JUVENTUS-SEVİLLA MAÇI CANLI İZLE! 11 Mayıs Juventus - Sevilla maçı hangi kanalda, şifresiz nasıl izlenir?
- 12 Mayıs tatil mi, Cuma günü okul var mı? 14 Mayıs seçim öncesi okullar tatil mi, seçim tatili kaç gün olacak? MEB duyurusu!
- YSK son dakika açıklama geldi mi? Yüksek Seçim Kurulu Muharrem İnce hakkında açıklama yapacak mı, ne zaman? 14 Mayıs 2023 seçimleri son durum ne?
- BURDUR SEÇİM SONUÇLARI 2023! 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçim sonuçları ve oy oranları!
- KIRIKKALE SEÇİM SONUÇLARI 14 MAYIS! Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları ne zaman açıklanacak?
- NEVŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI 2023! Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Oy oranları!
- AMASYA SEÇİM SONUÇLARI 2023! 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları saat kaçta açıklanacak?
- 14 MAYIS NİĞDE SEÇİM SONUÇLARI! Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları 2023!
- KASTAMONU SEÇİM SONUÇLARI 14 MAYIS! Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları ne zaman açıklanacak?