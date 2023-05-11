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12 Mayıs tatil mi, Cuma günü okul var mı? 14 Mayıs seçim öncesi okullar tatil mi, seçim tatili kaç gün olacak? MEB duyurusu!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.05.2023 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023
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12 Mayıs tatil mi, Cuma günü okul var mı? 14 Mayıs seçim öncesi okullar tatil mi, seçim tatili kaç gün olacak? MEB duyurusu!

14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sayılı günler kala, öğrenci ve öğretmenler tatil tarihini araştırmaya başladı. 12 Mayıs Cuma günü okulların tatil olup olmadığı merak konusu oluyor. Peki, 12 Mayıs yarın okul var mı? Seçimden önce okullar tatil olacak mı? İşte, MEB Başkanı Bakan Özer'in açıklaması!

"12 Mayıs Cuma günü okullar tatil olacak mı?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine sayılı günler kala okulların ne zaman tatil olduğu merak konusu olmaya başladı. Peki, 12 Mayıs tatil mi, okullar var mı? Seçim tatili kaç gün sürecek? İşte Milli Eğitim Bakanı Özer'in son dakika duyurusu!

12 MAYIS CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

Cuma günü okulların tatil olması konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi.

15 MAYIS 2023 OKULLAR TATİL Mİ?

14 Mayıs Pazar günü oy verme işlemleri Pazar günü saat 08:00'de başlarken saat 17.00'da oy verme sona erecek. Seçimler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yapılacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 7 Mayıs Pazar günü gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

SEÇİM SONRASI OKULLAR KAÇ GÜN TATİL?

Bakan Özer'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ertesi günü eğitim öğretime 1 gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız."

Okullar 3 gün tatil olmuş olacak. Öğrenciler, 16 Mayıs Salı günü eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecek.

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