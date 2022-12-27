Son dakika: Hakimlik- savcılık sınav sonuç ekranı! Hakim ve Savcılık sınav sonuçları nasıl öğrenilir? ÖSYM AÇIKLADI!
Hakimlik Savcılık sınav sonuçları açıklandı mı? sorusu ÖSYM’nin sonuç açıklama tarihini belirlemesinin ardından gündem oldu. Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı sınavı 26-27 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınavların tamamlanmasının ardından sonuç tarihi merak ediliyor. İşte Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları sorgulama sayfası...
Hakimlik-Savcılık sınav sonuçları açıklandı! Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı sınavı 26-27 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınavların tamamlanmasının ardından gözler ÖSYM'nin açıklayacağı sınav sonuçlarına çevrilmişti. Sonuçlar 27 Aralık 2022 itibarıyla ÖSYM tarafından erişime açıldı. İşte Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları sorgulama ekranı...
ADALET BAKANLIĞI SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sınav sonuçları, her sınav için ayrı ayrı açıklanacak, ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
ÖSYM takvime göre Adalet Bakanlığı sınav ( Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat, İdari yargı) sonuçlarının 27 Aralık saat 10:00 itibarıyla açıklandı.
BAŞARI PUANI KAÇ?
Adli Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (1200) iki katı fazlası olan 3600 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 3600 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 3600'e ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.
Adli Yargı-Avukat Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (150) iki katı fazlası olan 450 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 450 inci aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 450'ye ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.
İdari Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (150) iki katı fazlası olan 450 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 450 inci aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 450'ye ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.
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