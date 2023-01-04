AÖL sınav sonuçları AÇIKLANDI mı? Açık Lise sınav sonuçları bugün açıklanır mı? MEB AÖK SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? sorusu uzun süredir arama motorlarında araştırılıyor. Online olarak düzenlenen sınavlarda kopya çektiği tespit edilen 60 bin öğrencinin sınavı geçersiz sayılmıştı.Sınavın tamamlanmasının ardından 2 haftalık bir zaman geçerken MEB, sınavın uygulanmasına ilişkin itirazları 25 Aralık tarihine kadar aldı.İtiraz sürecinin de sona ermesiyle değerlendirme işlemleri başladı. Öğrencilerin sınavda doğru cevapladıkları her soru için 5 puan hanesine yazdıracak. Değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden yapılacak. İşte, AÖL 1.dönem sınav sonuçları hakkında merak edilenler...

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bir duyuru henüz gelmedi. Sınavların Ocak ayının ikinci haftasına kadar erişime açılmış olması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

AÖL SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI