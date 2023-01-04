AÖL sınav sonuçları AÇIKLANDI mı? Açık Lise sınav sonuçları bugün açıklanır mı? MEB AÖK SONUÇ SORGULAMA EKRANI!
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 9-20 Aralık tarihleri arasında online gerçekleştirilen AÖL 1.dönem sınav sonuçları için heyecanlı sürüyor. Eğitimlerini Açık Liselerde devam ettiren öğrenciler sınav sonuçlarına dair son dakika duyuruları yakından takip ediyor. Sonuçlar, AÖK Bilgi Yönetimi sistemi üzerinden sorgulanacak. Peki AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? İşte, MEB Açık Lise 1. dönem sınav sonucu sorgulama ekranı...
AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? sorusu uzun süredir arama motorlarında araştırılıyor. Online olarak düzenlenen sınavlarda kopya çektiği tespit edilen 60 bin öğrencinin sınavı geçersiz sayılmıştı.Sınavın tamamlanmasının ardından 2 haftalık bir zaman geçerken MEB, sınavın uygulanmasına ilişkin itirazları 25 Aralık tarihine kadar aldı.İtiraz sürecinin de sona ermesiyle değerlendirme işlemleri başladı. Öğrencilerin sınavda doğru cevapladıkları her soru için 5 puan hanesine yazdıracak. Değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden yapılacak. İşte, AÖL 1.dönem sınav sonuçları hakkında merak edilenler...
AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bir duyuru henüz gelmedi. Sınavların Ocak ayının ikinci haftasına kadar erişime açılmış olması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
AÖL SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI
AÖL SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Açık Öğretim Lisesi sınav sonucu sorgulama işlemleri AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları T.C. kimlik numarası/kullanıcı adı ve şifre ile birlikte sorgulanabilecek. Sınav sonuç ekranında adayların 1. dönem sınavlarına ilişkin doğru ve yanlış cevap sayısı paylaşılmayacak. Sınav sonuçları mail veya posta yoluyla bildirilmeyecek.
KİMLERİN SINAVI GEÇERSİZ SAYILACAK?
Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde sınava girmek,
Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi ya da öğrencinin başkası adına soruları cevaplaması,
Öğrencinin sınavı teknik hilelerle (ekran karartma, ekran kilitleme, vb.) duraklatması ya da sınavın güvenliğini ve akışını etkileyecek herhangi bir eylemde bulunması veya öğrencinin sınav sırasında ekran dışına çıkması,
Sınav kurallarının ihlal edilmesi,
Öğrencinin, aynı eğitim ve öğretim yılı ve dönemi için daha önce yapılan sınavlara katılmış olması durumlarında, geçersiz sayılacaktır.
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- AÖL sınav sonuçları AÇIKLANDI mı? Açık Lise sınav sonuçları bugün açıklanır mı? MEB AÖK SONUÇ SORGULAMA EKRANI!
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