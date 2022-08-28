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Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 okullar ayın kaçında açılıyor? MEB takvimi...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.08.2022
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Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 okullar ayın kaçında açılıyor? MEB takvimi...

Okullar ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı takvimini açıkladı. Peki, okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 okullar ayın kaçında açılıyor? MEB takvimi...

Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 okullar ayın kaçında açılıyor? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimine göre her yıl olduğu gibi bu sene de anaokulları ve birinci sınıflar bir hafta önceden okula uyum haftasına başlayacak. Peki, Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 okullar ayın kaçında açılıyor? MEB takvimi...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR 2022?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kurumun resmi sitesinde yayımlanan bültende Bakan Mahmut Özer'in açıklamalarına yer verildi. 2022-2023 eğitim öğretim yılı takviminin de netleştiğini açıklayan Bakan Özer, okulların 12 Eylül 2022 tarihinde açılacağını, yaz tatilinin ise 16 Haziran 2023'de başlayacağını söyledi.

Öğretmenlerin mesleki çalışmalarının, 1 Eylül'de başlayacağını belirten Özer 2022-2023 eğitim öğretim takvimiyle ilgili şunları söyledi: Eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası var.

Yani 5-9 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimi haftası olacak. Ara tatillerde yeniden adaptasyon ile ilgili şikayetler alıyoruz ancak ara tatil uygulaması önümüzdeki yıl da devam edecek. Bu konuda çok düşündük ama bir değişikliği gitmedik. Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihinde, ikinci dönem ara tatili de Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan'da gerçekleştirilecek. Yarı yıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak."

Böylece öğrenciler toplamda 87 gün yaz tatili yapmış olacaklar.

2022 VE 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

12 Eylül 2022 Pazartesi eğitim başlayacak.

14-18 Kasım 2022 ilk ara tatil yapılacak. 23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'de ise ikinci ara tatil yapılacak.

16 Haziran 2023'de ise okullar kapanacak.

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