İOKBS SONUÇ EKRANI 2023 | Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İOKBS bursluluk sonuçları nasıl öğrenilir? İlkokul, ortaokul, lise...
"Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. 11 Eylül Pazartesi günü eğitim öğretime başlayan öğrenciler okul ihtiyaçlarını karşılamak için açıklanacak olan sonuçları bekliyor. 2023 yılında MEB tarafından düzenlenen İOKBS sınavı için başvuruda bulunacak adaylar, gözlerini yayımlanacak başvuru kılavuzuna çevirdi. İşte İOKBS sınav sonuç tarihi...
İOKBS sınavı birçok öğrenci için ihtiyaçlarını gidermek adına büyük destek sağlıyor. Bu nedenle 3 Eylül'de biten sınavın sonuçları için öğrenciler heyecanla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavın, sonuçları için geri sayım başladı. Sınav sonuçlarının açıklanma tarihinin ne zaman olacağı araştırılıyordu. O tarih belli oldu. İşte o tarih ve detayları…
İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bu yılki İOKBS sonuçları 22 Eylül 2023'te "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilmesi bekleniyor.
İOKBS BURSLULUK SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
Önceki dönemlere bakıldığında sınavın erken açıklanma ihtimali de bulunuyor ancak konuya dair resmi bir açıklama bulunmuyor.
Resmi bir açıklama geldiğinde haberimizdeki yerini alacak.
İOKBS PUANI HESAPLAMA
Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.
İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.
Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.
Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.
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