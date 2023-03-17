DGS 2023 başvuruları başladı mı, ne zaman? DGS 2023 başvuru tarihleri açıklandı mı?

2023 DGS SINAV TARİHLERİ

Açıklanan kılavuza göre 2023 DGS sınavları 16 Temmuz Pazar günü organize edilecek. Sınavlar sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilecek.

Dikey Geçiş Sınavı 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yöneltilir. Bu soruların yanıtlanması için 135 dakika sınav süresi verilir.