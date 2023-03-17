17 Mart 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri DGS 2023 başvuruları başladı mı, ne zaman? DGS 2023 başvuru tarihleri açıklandı mı?

DGS 2023 başvuruları başladı mı, ne zaman? DGS 2023 başvuru tarihleri açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.03.2023 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023
ABONE OL
DGS 2023 başvuruları başladı mı, ne zaman? DGS 2023 başvuru tarihleri açıklandı mı?

"DGS 2023 başvuruları başladı mı, ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ön lisans bölümlerinden mezun olan adaylar DGS sınavlarına katılarak elde ettikleri puanlarla 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş yapabiliyor. Peki, DGS 2023 başvuruları başladı mı, ne zaman? DGS 2023 başvuru tarihleri açıklandı mı?

"DGS 2023 başvuruları başladı mı, ne zaman? DGS 2023 başvuru tarihleri açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dikey Geçiş Sınavı sayısal ve sözel olarak iki oturumda düzenlenecek. Sınavların ardından öğrenciler, puanları doğrultusunda ÖSYM tarafından açılan 4 yıllık üniversite ve bölümleri tercih edebilecek. Peki, DGS 2023 başvuruları başladı mı, ne zaman? DGS 2023 başvuru tarihleri açıklandı mı?

2023 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı başvuru işlemleri 26 Mayıs'ta başlayacak ve 5 Haziran'da sona erecek.Başvuru işlemleri ösym.gov.tr adresi üzerinden Aday İşlemleri Sistemi'nden alınacak. Başvuru yapmak isteyen adayların belirlenen şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru yapacak adaylar öncelikle sınav merkezi tercihi yapacak ve ardından sınav ücretini yatıracak. 2023 yılındaki güncel sınav ücreti ÖSYM tarafından başvuru kılavuzunun yayınlanması ile belli olacak.

Geçtiğimiz 2022 yılında DGS başvuru ücreti 190 TL olarak belirlenmişti. Sınav ücreti ÖSYM e-Ödemeler bölümünden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yatırılacak.

2023 DGS BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir.

2023 DGS SINAV TARİHLERİ

Açıklanan kılavuza göre 2023 DGS sınavları 16 Temmuz Pazar günü organize edilecek. Sınavlar sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilecek.

Dikey Geçiş Sınavı 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yöneltilir. Bu soruların yanıtlanması için 135 dakika sınav süresi verilir.

DGS SONUÇLARI İÇİN TAKVİM BELLİ OLDU

16 Temmuz'da yapılacak DGS sonuçları 11 Ağustos'ta erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA