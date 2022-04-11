İOKBS sınavı ne zaman yapılacak? 2022 bursluluk sınav tarihleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) kılavuzunu yayımladı. 5, 6, 7, 8, Hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. Sınıflara yönelik olarak düzenlenen İOKBS sınavı için tarih açıklaması bekleniyordu. İşte, İOKBS sınavı ne zaman yapılacak? 2022 bursluluk sınav tarihleri açıklandı mı?