İOKBS sınavı ne zaman yapılacak? 2022 bursluluk sınav tarihleri açıklandı mı?
İOKBS sınavı ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 5, 6, 7, 8, Hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen bursluluk sınavı başvuru kılavuzu yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 4 Eylül 2022 tarihinde yapılacak. İşte, İOKBS sınavı ne zaman yapılacak? 2022 bursluluk sınav tarihleri açıklandı mı?
İOKBS sınavı ne zaman yapılacak? 2022 bursluluk sınav tarihleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) kılavuzunu yayımladı. 5, 6, 7, 8, Hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. Sınıflara yönelik olarak düzenlenen İOKBS sınavı için tarih açıklaması bekleniyordu. İşte, İOKBS sınavı ne zaman yapılacak? 2022 bursluluk sınav tarihleri açıklandı mı?
BURSLULUK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) kılavuzunu yayımladı. Sınav 4 Eylül'de yapılacak. Başvurular 21 Nisan-13 Mayıs'ta alınacak. İOKBS ders dağılımları ve soru sayılarında geçen yıla göre herhangi bir farklılık olmayacak. Sınavda, tüm sınıf seviyelerine dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak. Fotoğraflı sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce "www.meb. gov.tr" internet adresinden alınacak.
BURSLULUK SINAVI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
4 Eylül 2022'de yapılacak sınava başvurular, 21 Nisan 2022 ile 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacak. Sınava kılavuzda belirtilen koşulları taşıyan Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabilecekler. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrenciler sistem üzerinden, KKTC vatandaşı olan öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği/müşavirliği üzerinden başvuru yapabilecekler. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sınav tedbir hizmeti verilecek.
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ders dağılımları ve soru sayılarında geçen yıla göre herhangi bir farklılık olmayacak. Sınavda tüm sınıf seviyelerine dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.
BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?
Fotoğraflı sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce "www.meb.gov.tr" internet adresinden alınacak. Sınav 4 Eylül 2022 Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak.
SONUÇLAR EYLÜL AYINDA AÇIKLANACAK
Sınav sonuçları, 23 Eylül 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.
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