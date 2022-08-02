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KYK başvuruları ne zaman başlıyor? 2022-2023 KYK burs ve kredi ile yurt başvuruları ne zaman? Başvuru şartları neler?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.08.2022 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022
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KYK başvuruları ne zaman başlıyor? 2022-2023 KYK burs ve kredi ile yurt başvuruları ne zaman? Başvuru şartları neler?

KYK burs ve kredi ile yurt başvuru takvimi, son günlerde yoğun şekilde araştırılıyor. Milyonlarca adayın katılım sağladığı YKS üniversite sınavının ardından tercihler alınıyor. Yeni eğitim öğretim dönemi için geri sayım başlarken, tercihlerini gerçekleştiren öğrenciler şimdi de KYK başvurularını araştırmaya başladı. Peki, KYK başvuruları ne zaman başlıyor? 2022-2023 KYK burs ve kredi ile yurt başvuruları ne zaman? Başvuru şartları neler? İşte cevaplar...

KYK başvuruları ne zaman başlıyor? KYK yurt ile burs ve kredi başvuruları için araştırmalar sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yükseköğrenim gören öğrencilere yönelik burs ve kredi imkanı sağlanıyor. Öte yandan KYK yurdunda barınmak isteyen öğrenciler ise başvuru takvimini beklemeye başladı. Peki, KYK başvuruları ne zaman başlıyor? 2022-2023 KYK burs ve kredi ile yurt başvuruları ne zaman? Başvuru şartları neler? İşte haberin detayları...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru takvimi de henüz belli olmadı. Burs başvuruları, üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınıyor. Buna göre, YKS ve DGS yerleştirmelerinin tamamlanmasının ardından başvuruların başlaması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2022-2023 KYK yurt başvurularının hangi tarihte başlayacağı henüz açıklanmadı. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yurt başvuru tarihlerinin duyurulması bekleniyor.

YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

KYK YURT FİYATLARI NE KADAR?

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücret, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya Kredi/Yurt e-Ödeme ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir. KYK yurt fiyatları henüz belli olmadı.

KYK YURT KAYIT TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet "Yurt Kayıt İşlemleri" bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.

KYK YURDU BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.

b) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması.

c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olmaması.

ç) Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin öğrenim gördükleri ülke kanunlarına göre taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hakkında altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması.

d) Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yükseköğrenim öğrencilerine hizmet veren yurtlarından çıkarma cezası veya yükseköğretim kurumlarından altı aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması.

e) Uluslararası öğrencinin, öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından almış olduğu ikamet izni belgesi ile pasaportunun onaylı suretini ibraz etmiş olması.

f) Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.

g) Kamu personeli olmaması.

ğ) Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması.

h) Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış olması.

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