KYK başvuruları ne zaman başlıyor? KYK yurt ile burs ve kredi başvuruları için araştırmalar sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yükseköğrenim gören öğrencilere yönelik burs ve kredi imkanı sağlanıyor. Öte yandan KYK yurdunda barınmak isteyen öğrenciler ise başvuru takvimini beklemeye başladı. Peki, KYK başvuruları ne zaman başlıyor? 2022-2023 KYK burs ve kredi ile yurt başvuruları ne zaman? Başvuru şartları neler? İşte haberin detayları...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru takvimi de henüz belli olmadı. Burs başvuruları, üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınıyor. Buna göre, YKS ve DGS yerleştirmelerinin tamamlanmasının ardından başvuruların başlaması bekleniyor.