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AÖL ders seçimi ne zaman 2023? AÖL yeni kayıt tarihleri uzatıldı mı, değişti mi?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.02.2023
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AÖL ders seçimi ne zaman 2023? AÖL yeni kayıt tarihleri uzatıldı mı, değişti mi?

"AÖL ders seçimi ne zaman 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 20 Şubat'ta sona ermesi planlanan AÖL kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son duyuruyla birlikte uzatıldı. Peki, AÖL ders seçimi ne zaman 2023? AÖL yeni kayıt tarihleri uzatıldı mı, değişti mi?

"AÖL ders seçimi ne zaman 2023? AÖL yeni kayıt tarihleri uzatıldı mı, değişti mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketlerinin ardından, MEB'in yaptığı açıklamayla birlikte AÖL 2. dönem kayıtları uzatılmıştı. Peki, AÖL ders seçimi ne zaman 2023? AÖL yeni kayıt tarihleri uzatıldı mı, değişti mi?

AÖL 2. DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2022-2023 eğitim öğretim yılı AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri duyuruldu.

Buna göre; AÖL 2022-2. Dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt iş ve işlemleri 3 Nisan 2023 tarihi mesai bitimine kadar ekteki kılavuzlar doğrultusunda yapılacak.

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL kayıt yenileme sürecinin başlamasının ardından 2. dönem sınav tarihlerinin paylaşılması bekleniyor.

Açık Öğretim Kurumları 2. Dönem Sınavları geçtiğimiz yıl 1-10 Mart 2022 tarihleri arasında uygulanmıştı. Sınavların, daha önceki dönemlerde olduğu gibi AÖL Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden online olarak düzenlenmesi bekleniyor.

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