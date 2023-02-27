"AÖL ders seçimi ne zaman 2023? AÖL yeni kayıt tarihleri uzatıldı mı, değişti mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketlerinin ardından, MEB'in yaptığı açıklamayla birlikte AÖL 2. dönem kayıtları uzatılmıştı. Peki, AÖL ders seçimi ne zaman 2023? AÖL yeni kayıt tarihleri uzatıldı mı, değişti mi?