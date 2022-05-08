Tarih belli oldu! BİLSEM sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? BİLSEM 2022 sonuçları ne zaman açıklanır?

Yapılan ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme içeriklerine ilişkin herhangi bir belge yayımlanmayacak ve paylaşılmayacaktır.

Faks ve e-posta yolu ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Faks ve e-posta yolu ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.