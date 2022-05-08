08 Mayıs 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri Tarih belli oldu! BİLSEM sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? BİLSEM 2022 sonuçları ne zaman açıklanır?

Tarih belli oldu! BİLSEM sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? BİLSEM 2022 sonuçları ne zaman açıklanır?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 08.05.2022
ABONE OL
Tarih belli oldu! BİLSEM sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? BİLSEM 2022 sonuçları ne zaman açıklanır?

BİLSEM sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bilim ve Sanat Merkezleri BİLSEM sonuçları için kritik sürece girildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama doğrultusunda BİLSEM sınav sonuçları Mayıs ayının ikinci haftasında açıklanacak. Peki, BİLSEM sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? BİLSEM 2022 sonuçları ne zaman açıklanır?

BİLSEM sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? BİLSEM 2022 sonuçları ne zaman açıklanır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ön değerlendirme uygulamaları 8 Mayıs'ta tamamlandıktan sonra BİLSEM sonuçları adayların erişimine açılacak. 19 Şubat'ta başlayan süreç için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kılavuz da yayımlanmıştı. Peki, BİLSEM sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? BİLSEM 2022 sonuçları ne zaman açıklanır?

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM değerlendirme sınav sonuçları 13 Mayıs'ta açıklanacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler ise 19 Ağustos 2022'de duyurulacak.

İTİRAZLAR

İtirazlar, ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme sonuçlarının https://meb.gov.tr adresinden yayımlanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içinde il tanılama sınav komisyonlarına yapılacaktır.

Ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılacak itirazlar il tanılama sınav komisyonlarınca değerlendirilecektir.

Bireysel değerlendirme sonuçları için; il tanılama sınav komisyonlarınca itiraz başvurularına ait materyallerin birer sureti, uygulama merkezlerinden talep edilecektir. Uygulama merkezleri, söz konusu materyallerin kapalı zarf içerisinde gizlilik ve güvenliğini sağlayarak; asılları kendilerinde kalmak kaydı ile il tanılama sınav komisyonlarına gönderecektir.

Yapılan ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme içeriklerine ilişkin herhangi bir belge yayımlanmayacak ve paylaşılmayacaktır.
Faks ve e-posta yolu ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Faks ve e-posta yolu ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA