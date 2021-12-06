28. Dönem POMEM başvuru tarihleri açıklandı mı, belli mi? POMEM 2022 başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...
28. Dönem POMEM başvuru tarihleri açıklandı mı, belli mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 28. dönem POMEM başvuruları için geri sayım sürüyor. Hazırlıklarını tamamlayan adaylar Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gelecek açıklamaları bekliyor. İşte, 28. Dönem POMEM başvuru tarihleri açıklandı mı, belli mi? POMEM 2022 başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...
28. Dönem POMEM başvuru tarihleri açıklandı mı, belli mi? POMEM 2022 başvuru şartları nelerdir? Sorularının cevaplarını araştırılan konular arasında yer alıyor. Polislik başvurusunda bulunmak isteyen binlerce vatandaş Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Başkanlığı'ndan gelecek açıklamayı bekliyor. İşte, 28. Dönem POMEM başvuru tarihleri açıklandı mı, belli mi? POMEM 2022 başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...
28. DÖNEM POMEM POLİS ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
28. Dönem POMEM başvurularıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz sene başvurular 2020 senesinin Aralık ayında alınmıştı.
Bu nedenle 28. Dönem POMEM başvurularının Aralık ayında başlayacağı tahmin ediliyor.
POMEM NEDİR?
POMEM, Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır. 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olanlara yapılan sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere eğitim verilir.
İstanbul (Arnavutköy), Mersin, Karabük, Bilecik, Karabük, Çankırı, Amasya (Merzifon), Bursa, Diyarbakır, Erzincan, Kırşehir, Trabzon ve Konya (Ereğli) olmak üzere toplam 36 okulda eğitim vermektedir.
FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI
Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.
Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.
Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.
Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar.
MÜLAKAT SINAVI
Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.
Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;
a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.
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- 28. Dönem POMEM başvuru tarihleri açıklandı mı, belli mi? POMEM 2022 başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...
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