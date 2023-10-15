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AÖL 4.dönem (ek sınav) sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 4. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 15.10.2023
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AÖL 4.dönem ek sınav sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 4. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

"AÖL 4.dönem (ek sınav) sınav sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2022-4 Dönemi Ek Sınavı çevrim içi olarak tamamlandı. Ek sınava katılım sağlayan öğrenciler, sonuç açıklamasına odaklandı. İşte konu hakkında son gelişmeler...

"AÖL 4.dönem (ek sınav) sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 4. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2022-4 Dönemi Ek Sınavı çevrim içi olarak 7-8-9 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi. İşte konu hakkında detaylar...

AÖL 4.dönem (ek sınav) sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulması bekleniyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİELCEK?

Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme, ders seçme ve sınav merkezi güncelleme, sınav giriş belgesi ile sonuçların yayımlanacağı tarihler ve sınav tarihleri Açık Öğretim Lisesi resmi WEB sitesinde yayınlanır.

AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri http://aolweb.aol.meb.gov.tr sitesi üzerinden erişime açılmaktadır. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik koduyla sonuç sorgulaması yapabilmektedir. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmemektedir.

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