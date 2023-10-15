"KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 12 Ekim tarihinde başlayan KYK burs ve kredi başvuruları 19 Ekim'de sona erecek. İşte konu hakkında son gelişmeler...