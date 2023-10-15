KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı?
"KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler KYK burs başvurularının başlamasının ardından öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Hal böyle olunca gözler GSB tarafından gelecek açıklamalara çevrildi. İşte konu hakkında detaylar...
"KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 12 Ekim tarihinde başlayan KYK burs ve kredi başvuruları 19 Ekim'de sona erecek. İşte konu hakkında son gelişmeler...
KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs ve kredi başvuruları, 12-19 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları kasım ayında başlamış ve sonuçlar 16 Aralık'ta açıklanmıştı.
Buna göre; KYK burs başvuru sonuçlarının bu yıl kasım ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.
KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.
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