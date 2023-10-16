2023-2024 VGM ortaöğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İlköğretim, ortaöğretim ve lise bursları ne zaman yatacak?
"2023-2024 VGM ortaöğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü 2023-2024 eğitim öğretim yılı burs başvurularında son güne girildi. VGM ortaöğrenim burs başvuruları bugün (15 Ekim) sona eriyor. Başvurularını tamamlayan İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ise VGM burs sonuç tarihini gündemlerine aldı. Burs hakkı elde eden öğrencilere bir eğitim yılında toplam 9 ay boyunca eğitim desteği sağlanacak. İşte konu hakkında son gelişmeler...
"2023-2024 VGM ortaöğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İlköğretim, ortaöğretim ve lise bursları ne zaman yatacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yükseköğrenim öğrencilerinin yanı sıra Vakıflar Genel Müdürlüğü, devlet okulunda eğitim alan ihtiyaç sahibi İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine burs verecek. 2023-2024 eğitim öğretim yılında öğrencilerin yeni alacakları burs ücretleri de açıklandı. İşte konular hakkında detaylar...
VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Vakıflar Genel Müdürlüğünün öğrencilere ve ailelere burs başvuruları için verdiği süre bugün doluyor. VGM burs başvuruları 15 Ekim'de sona erecek. Yükseköğrenim burs başvuruları ise 20 Ekim'de başlayacak.
VGM'den henüz burs sonuçlarının açıklanma tarihine ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl burs başvuruları 20 Kasım tarihinde sona erdi ve sonuçları 14 Aralık'ta açıklandı. Burs başvurularının bu yıl Kasım ayında erişime açılması bekleniyor.
İLKÖĞRETİM, ORTAÖĞRETİM VE LİSE BURSU NE KADAR?
2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 1.250,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250,00 TL olarak belirlenmiştir.
VGM BURS ÖDEMELERİ HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır. Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları sonuçlar açıklandıktan hesap açım işlemlerinin tamamlanmasının ardından mümkün olan en kısa sürede ödenir. İlk burs ödemesi Ekim ayından, ödeme yapılan aya kadar geriye dönük olarak yapılır.
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- 2023-2024 VGM ortaöğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İlköğretim, ortaöğretim ve lise bursları ne zaman yatacak?
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