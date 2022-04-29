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MEB'den 3 bin yeni anaokulu! Yatırım programı çalışmalarını tamamladı

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 29.04.2022
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MEB’den 3 bin yeni anaokulu! Yatırım programı çalışmalarını tamamladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarının artırılması için 3 bin yeni anaokulunun tamamının yatırım programına alınarak illerinin, ilçelerinin ve arazilerinin belirlendiğini, sene sonuna kadar okulların iç donatımı ve öğretmen ihtiyacını da gidererek hızlı şekilde hedeflenen noktaya gelineceğini açıkladı.

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