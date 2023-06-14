"MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MSÜ tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuç ekranı, tercih işlemlerini tamamlayan adayların gündeminde yer alıyor. Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim görmek isteyen adaylar sınav sonucunda elde ettikleri puanlara göre tercih işlemlerini gerçekleştirdi. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MSÜ tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak?