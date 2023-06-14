MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MSÜ tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
"MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. MSÜ tercihleri 3-29 Mayıs tarihleri arasında sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan türlerine göre tamamlandı. Şimdi ise gözler MSÜ tercih sonuçları için yapılacak olan açıklamaya çevrildi. MSÜ tercih sonuçları www.msb.gov.tr duyurular sayfasından açıklanacak. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MSÜ tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
"MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MSÜ tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuç ekranı, tercih işlemlerini tamamlayan adayların gündeminde yer alıyor. Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim görmek isteyen adaylar sınav sonucunda elde ettikleri puanlara göre tercih işlemlerini gerçekleştirdi. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MSÜ tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili olarak henüz bir açıklama yapılmadı.
Ancak MSÜ tercihleri, geçtiğimiz yıl 18 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Sonuçlar ise 20 Haziran 2022'de erişime açılmıştı.
Bu durumda MSÜ tercih sonuçlarının temmuz ayı ilk haftası açıklanması bekleniyor.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ sitesinden açıklanacak.
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