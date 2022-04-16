AÖL 3. dönem sınavı ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılı 3. dönem kayıt yenileme süreci devam ediyor. Mezun olmayı hedefleyen öğrenciler heyecan içinde sınava hazırlıklarını sürdürüyor. Kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. Peki, AÖL 3. dönem sınavı ne zaman? 2022 MEB açık lise 3. dönem kayıt yenileme son gün ne zaman? İşte haberin detayları...

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?

11 Nisan 'da başlayan AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri 29 Nisan'da bitecek. Kayıt yenileme işlemleri, il ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinden yapılabilecek.

Üçüncü dönem sınav tarihi henüz belli olmadı. MEB tarafından sınav tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.