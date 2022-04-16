18 Nisan’da okul var mı? Ara tatil ne zaman bitiyor? 2022 ara tatil kaç gün sürecek? MEB ara tatil takvimi

'TEMEL EĞİTİMDE 10 BİN OKUL PROJESİ' DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplantının en önemli gündem maddesi, erken çocukluk eğitiminin desteklenmesi ve erken çocukluk eğitimine erişimi artırmak için 2022 yılı sonuna kadar yapılması planlanan çalışmalar oldu.

Toplantıda, bakanlık tarafından erken çocukluk eğitiminin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla atılacak adımların önemi vurgulandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı toplantıda yaptığı sunumda, MEB'in okul öncesi eğitim hedefleri ve bunların içerisinde özel bir yer tutan İstanbul'daki erken çocukluk dönemi eğitimlerinin geliştirilmesi çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.