AÖL 3. dönem sınavı ne zaman? 2022 açık lise 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? MEB takvimi...

AÖL 3. dönem sınavı ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları ile ilgili detaylar açıklandı. 11-29 Nisan tarihleri arasında kayıt yenileme yapan öğrenciler sınav takvimini beklemeye başladı. Mezun olabilmek ya da kredi notunu yükseltebilmek için 3. dönem sınavına katılacak öğrenciler, MEB sınav takvimini araştırıyor. Peki, AÖL 3. dönem sınavı ne zaman? 2022 açık lise 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte ayrıntılar...

AÖL 3. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

2022 yılı sınav uygulama takvimine göre, 2022 AÖL 3.dönem sınavı temmuz ayında gerçekleştirilecek. Kesin tarihler ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2022 Temmuz ayında e-Sınav yani online olarak uygulanacak.