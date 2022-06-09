AÖL 3. dönem sınavı ne zaman? 2022 açık lise 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? MEB takvimi...
AÖL 3. dönem sınavı ne zaman yapılacak? Açık lisede eğitimini sürdüren öğrenciler, üçüncü dönem sınavlarına hazırlıklarını sürdürüyor. Online yapılacağı duyurulan üçüncü dönem sınavı için geri sayım başladı. AÖL 3. dönem sınavı hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, AÖL 3. dönem sınavı ne zaman? 2022 açık lise 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte cevaplar...
AÖL 3. dönem sınavı ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları ile ilgili detaylar açıklandı. 11-29 Nisan tarihleri arasında kayıt yenileme yapan öğrenciler sınav takvimini beklemeye başladı. Mezun olabilmek ya da kredi notunu yükseltebilmek için 3. dönem sınavına katılacak öğrenciler, MEB sınav takvimini araştırıyor. Peki, AÖL 3. dönem sınavı ne zaman? 2022 açık lise 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte ayrıntılar...
AÖL 3. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?
2022 yılı sınav uygulama takvimine göre, 2022 AÖL 3.dönem sınavı temmuz ayında gerçekleştirilecek. Kesin tarihler ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.
Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2022 Temmuz ayında e-Sınav yani online olarak uygulanacak.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT OLABİLİR?
Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.
a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,
b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,
c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,
ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,
d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.
Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılır. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamaktadır.
AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5(beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.
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