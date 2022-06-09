TUS tercihleri son gün: 2022 TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 1. dönem TUS ek yerleştirme ne zaman?

TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak ÖSYM tarafından 2022 1. dönem TUS ek tercih işlemleri 3 Haziran'da başlatılmıştı. Ek yerleştirme döneminde tercih yapan adaylar sonuçları heyecanla beklerken, henüz tercih yapamayan adaylar ise detayları araştırmaya başladı. Peki, 2022 TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 1. dönem TUS ek yerleştirme ne zaman? İşte cevaplar...

TUS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

Ek yerleştirme tercih işlemleri 9 Haziran'da yani bugün sona erecek. Tercihler, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla yapılacaktır.

Ek yerleştirme ücreti 30.00 TL'dir. Ücret, ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacak. Banka/ATM'den ödeme yapılmamalıdır.