TUS tercihleri son gün: 2022 TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 1. dönem TUS ek yerleştirme ne zaman?
TUS 1. dönem ek yerleştirme tercihleri bugün sona eriyor. Henüz tercih yapamayan adayların bugün içerisinde tercihlerini tamamlamaları gerekiyor. Adayların tercih ettikleri dalların özelliklerine uygun sağlık koşullarına sahip olmaları gerekiyor. Peki, 2022 TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 1. dönem TUS ek yerleştirme ne zaman? İşte TUS ek yerleştirme ile ilgili merak edilenler...
TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak ÖSYM tarafından 2022 1. dönem TUS ek tercih işlemleri 3 Haziran'da başlatılmıştı. Ek yerleştirme döneminde tercih yapan adaylar sonuçları heyecanla beklerken, henüz tercih yapamayan adaylar ise detayları araştırmaya başladı. Peki, 2022 TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 1. dönem TUS ek yerleştirme ne zaman? İşte cevaplar...
TUS EK TERCİH NASIL YAPILIR?
Ek yerleştirme tercih işlemleri 9 Haziran'da yani bugün sona erecek. Tercihler, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla yapılacaktır.
Ek yerleştirme ücreti 30.00 TL'dir. Ücret, ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacak. Banka/ATM'den ödeme yapılmamalıdır.
TUS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sonuçların kesin olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmasa da, ÖSYM tarafınadn gerçekleştirilen yerleştirme işlemlerinin 2-3 hafta içerisinde sonuçlandığı biliniyor. Buna göre, haziran ayı içerisinde TUS 1 .dönem ek tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor.
2022 TUS ŞARTLARI
a) Tabip ya da tıp dışı meslek mensubu olarak eczacı, kimyager veya veteriner olmak ya da bu alanlarda eğitime devam ediyor olmak.
b) Türk Soylu Yabancılar için Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin 2527 Sayılı Kanun kapsamında bulunmak.
TUS HAKKINDA
1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY), Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir.
Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular bulunmaktadır. Mesleki Bilgi Sınavının amacı bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Elazığ Değirmen'de deprem son dakika! 9 Haziran Elazığ deprem merkez üssü neresi? Deprem şiddeti kaç oldu?
- TUS tercihleri son gün: 2022 TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 1. dönem TUS ek yerleştirme ne zaman?
- SON DAKİKA! Özel sektörde ara zam yapılacak mı? 2022 Temmz zammı olacak mı? Zam oranları tek tek açıklanıyor
- LGS sonuçları açıklandı mı? 2022 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise tercihleri ne zaman?
- EFES 2022 devam ediyor! Zorlu şartlarda dev tatbikat: A Haber canlı yayınında T-129 ATAK'tan gece atışı
- Halit Özgür Sarı kimdir, nereli, kaç yaşında? Kardeşlerim’in Kadir’i Halit Özgür Sarı’nın biyografisi
- Son dakika: Ankara'da yol çöktü! Cadde trafiğe kapatıldı: "Mansur Yavaş nerede acaba?"
- Son dakika: İstanbul'da çatışma: Ölü ve yaralılar var
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Hollandalı mevkidaşı Hoekstra ile görüştü: PKK paçavralarıyla yapılan gösterilerin artması tesadüf değil
- Kiralar düşecek mi? 2022 yeni kira düzenlemesi sonrası ev kira fiyatları düşecek mi? SON DAKİKA HABERLER
- 8 Haziran dolar yorumları: Dolar ne zaman düşer? Dolar düşecek mi, yükselecek mi? Dolar ne kadar, kaç TL?
- Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın ilk kaynağı tamam! Türkiye için önemli proje: Londra'dan Pekin'e uzanıyor