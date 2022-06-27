AÖL 3. dönem sınav tarihi belli oldu mu? 2022 AÖL 3. dönem sınavı ne zaman yapılacak? Açık lise sınavı online mı olacak?
Açık lise 3. dönem sınavı ne zaman? 2021-2022 AÖL 3. dönem sınavları için hazırlıklar sürüyor. MEB tarafından gerçekleştirilen açık lise sınavının temmuz ayında yapılacağının açıklanmasının ardından, sınavların hangi günler yapılacağı merak edilmeye başlandı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, AÖL 3. dönem sınav tarihi belli oldu mu? 2022 AÖL 3. dönem sınavı ne zaman yapılacak? Açık lise sınavı online mı olacak? İşte haberin detayları...
AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Ortaokulları'nda 3. dönem sınavları için geri sayım başladı. Üçüncü dönem sınavına katılacak olan öğrenciler, heyecan içinde sınav tarihini bekliyor. Peki, AÖL 3. dönem sınav tarihi belli oldu mu? 2022 AÖL 3. dönem sınavı ne zaman yapılacak? Açık lise sınavı online mı olacak? İşte cevaplar...
AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ BELLİ OLDU MU?
MEB'den yapılan açıklamada, AÖL 3. dönem sınavının temmuz ayında yapılacağı bildirildi. Ancak, sınavın temmuz ayının kaçında gerçekleştirileceği henüz duyurulmadı.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT OLABİLİR?
Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.
a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,
b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,
c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,
ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,
d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.
Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılır. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamaktadır.
* Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,
* Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.
Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.
AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5(beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.
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- AÖL 3. dönem sınav tarihi belli oldu mu? 2022 AÖL 3. dönem sınavı ne zaman yapılacak? Açık lise sınavı online mı olacak?
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