AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Ortaokulları'nda 3. dönem sınavları için geri sayım başladı. Üçüncü dönem sınavına katılacak olan öğrenciler, heyecan içinde sınav tarihini bekliyor. Peki, AÖL 3. dönem sınav tarihi belli oldu mu? 2022 AÖL 3. dönem sınavı ne zaman yapılacak? Açık lise sınavı online mı olacak? İşte cevaplar...

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ BELLİ OLDU MU?

MEB'den yapılan açıklamada, AÖL 3. dönem sınavının temmuz ayında yapılacağı bildirildi. Ancak, sınavın temmuz ayının kaçında gerçekleştirileceği henüz duyurulmadı.