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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: İngilizce ve Arapça destekleme kursları açacağız

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 27.06.2022
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: İngilizce ve Arapça destekleme kursları açacağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2022-2023 eğitim-öğretim yılından itibaren Türkçe, matematik ve fen bilimlerine ilave olarak ilk kez İngilizce ve Arapça'dan da destekleme yetiştirme kurslarını açacağız" dedi.

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