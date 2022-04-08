ALES sınav yerleri nasıl, nereden öğrenilir? ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! 2022 ALES ne zaman düzenlenecek?
ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! ALES sınav yerleri nasıl, nereden öğrenilir? 2022 ALES ne zaman düzenlenecek? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) katılacak olanlar sınava girecek olanlar sınava girecekleri yer hakkında bilgi edinmek istiyor. Haberimizden tüm detaylara ulaşabilirsiniz.
Gündemde binlerce kişi ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı hakkındaki araştırmalarını hızlandırdı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her sene düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) katılacak olan kişiler merakla ve heyecanla sınava nerede gireceklerini merak ediyordu, beklenen açıklama geldi. Peki 2022 ALES ne zaman düzenlenecek? ALES sınav yerleri nasıl, nereden öğrenilir?
ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
ÖSYM'den beklenen ALES açıklaması geldi:
"17 Nisan 2022 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır."
ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
"Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 07 Nisan 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir."
DİKKAT!
"17 Nisan 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-ALES/1 sınavı için adaylar, (Kıbrıs/Lefkoşa) dahil saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Sınav yerel saate göre yapılacağından; adaylar, Kırgızistan/Bişkek için ise saat 13.00'ten sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
ALES SINAVI NE ZAMAN?
2022 yılının ilk ALES sınavı ALES/1, 17 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşecek.
ALES'te her test için, sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.
Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için "sayısal", "sözel" ve "eşit ağırlıklı" olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak.
Sınavdan alınan puanlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.
ALES NEDİR?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları belirlemek için katılım sağlanan sınavdır.
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