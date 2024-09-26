26 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

2024-ALES/3 başvuru tarihleri ne zaman? İşte, başvuru ve sınav takvimi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 17:03 Güncelleme: 26.09.2024 17:03
ABONE OL
2024-ALES/3 başvuru tarihleri ne zaman? İşte, başvuru ve sınav takvimi...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) başvuru tarihi açıklandı. 2024-ALES/2 sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, bir sonraki ALES oturumu olan 2024-ALES/3 için başvuru ve sınav tarihleri merakla bekleniyordu. İşte, detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör