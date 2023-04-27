AÖL 2023 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise MEB 2.dönem sınav sonuç tarihleri belli oldu mu? AÖL sınav giriş ekranı
Açık lise sınav sonuçlarına ilişkin detaylar araştırılıyor. AÖL MEB 2. dönem sınav sonuç tarihi açıklandı mı sorusunun cevabı binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. Her bir ders için 20 soruda oluşan online testler şeklinde gerçekleştirilen sınavlar 30 Nisan'da son bulacak. Peki AÖL 2023 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖL 2 DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sonuçları henüz açıklanmadı. AÖL sınav sonuçları için tarih verildiğinde haberimizde yer vereceğiz.
AÖL SINAV TARİHLERİ 2023
Açık Öğretim Lisesi AÖL 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları 24 Nisan 2023 tarihi saat 09.30'da başladı.
30 Nisan 2023 tarihinde ise saatler 23.59'u gösterdiğinde sona erecek.
CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN ÖĞRENCİLER
Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu/hükümlü öğrencilerin 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem Sınavları 8 Nisan 2023 tarihi saat 09.30 ile 30 Nisan 2023 tarihi saat 23.59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır.
AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
Online (çevrim içi) sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecektir.Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaparak online (çevrim içi) sınav uygulamasına katılacaklardır.
Sisteme giriş şifresini unutan öğrenciler, AÖK Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan 'şifremi unuttum' seçeneğinden veya (MEBİM) "444 0 632" danışma hattı ile görüşerek şifrelerini öğrenebileceklerdir. Sınav sistemine girişte ÖDSGM tarafından hazırlanan gizlilik taahhütnamesi öğrenciler tarafından onaylanacaktır.
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- AÖL 2023 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise MEB 2.dönem sınav sonuç tarihleri belli oldu mu? AÖL sınav giriş ekranı
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