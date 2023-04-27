AÖL 2023 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise MEB 2.dönem sınav sonuç tarihleri belli oldu mu? AÖL sınav giriş ekranı

Açık lise sınav sonuçlarına ilişkin detaylar araştırılıyor. AÖL MEB 2. dönem sınav sonuç tarihi açıklandı mı sorusunun cevabı binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. Her bir ders için 20 soruda oluşan online testler şeklinde gerçekleştirilen sınavlar 30 Nisan'da son bulacak. Peki AÖL 2023 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 2 DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sonuçları henüz açıklanmadı. AÖL sınav sonuçları için tarih verildiğinde haberimizde yer vereceğiz.