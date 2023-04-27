"DGS başvuru tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? DGS başvuruları ne zaman başlıyor?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başvurular için duyurulan tarih yaklaşırken adaylar DGS başvuruları ne zaman başlıyor sorusuyla 2023 DGS başvuru tarihi ve ücreti hakkında araştırmaları hızlandırdı. Peki, DGS başvuru tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? DGS başvuruları ne zaman başlıyor?