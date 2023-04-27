DGS başvuru tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? DGS başvuruları ne zaman başlıyor?
"DGS başvuru tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından yapılan son açıklamalar ve DGS sınav takvimi ışığında 2023 DGS başvuruları ne zaman başlıyor sorusu yanıt buldu. Peki, DGS başvuru tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? DGS başvuruları ne zaman başlıyor?
"DGS başvuru tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? DGS başvuruları ne zaman başlıyor?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başvurular için duyurulan tarih yaklaşırken adaylar DGS başvuruları ne zaman başlıyor sorusuyla 2023 DGS başvuru tarihi ve ücreti hakkında araştırmaları hızlandırdı. Peki, DGS başvuru tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? DGS başvuruları ne zaman başlıyor?
2023 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2023 DGS başvuruları 26 Mayıs 2023 ile 05 Haziran 2023 tarihlerinde alınacak. Geç başvurular ise 13 Haziran 2023 günü saat 23:59'a kadar kabul edilecek.
DGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS Dikey Geçiş Sınavı 2023-DGS 16 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak.
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sonuçları 11 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.
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